Mehr als 300 Cannabispflanzen wurden bei einer Frau in Jeggeleben entdeckt. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Im Altmarkkreis Salzwedel hat die Polizei mehr als 350 Cannabispflanzen und Säcke voller Drogen bei einer 57-jährigen Frau gefunden.

Jeggeleben (vs) l In Jeggeleben (Kalbe) im Altmarkkreis Salzwedel hat die Polizei am Dienstag (16. Juli) im Zuge einer Drogenrazzia eine Cannabis-Plantage entdeckt. Nach einem Hinweis fanden 30 Polizisten auf dem Grundstück einer 57-Jährigen zahlreiche Cannabispflanzen.

In vier Aufzuchtzelten entdeckten die Polizeibeamten mehr als 350 Cannabisflanzen in unterschiedlichen Wachstumssttadien - vom Setzling bis zu Pflanzen in einer Größe von 1,80 Metern. Darüber hinaus wurden über 600 bereits getrocknete Cannabispflanzen, Säcke und Kartons mit getrockneten Pflanzenteilen sowie Equipment zum Anbau der Pflanzen gefunden.

Gegen die 57-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.