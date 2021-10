Polizeikontrolle auf der Umleitungsstrecke zur B71 in Jeggeleben und Sallenthin

Viel zu schnell unterwegs waren Fahrzeugführer auf der Umleitungsstrecke der Straßensanierung der B71 in Winterfeld. So wurde das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit überprüft. Die Beamten kontrollierten aber auch, ob ein Durchfahrverbot eingehalten wurde.

Kalbe (vs) - Weil sich Autofahrer wiederholt nicht an die ausgeschilderten Umleitungsstrecken infolge der Baustelle auf der B 71 in Winterfeld halten oder die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Ortschaften auf der Umleitungsstrecke ignorieren, gingen bei der Polizei zahlreiche Beschwerden von Anwohnern ein. Die Beamten haben daher am 11. Oktober erneut intensive Kontrollen vorgenommen.

Von 14 bis 20 Uhr erfolgte in Jeggeleben eine Geschwindigkeitskontrolle. Während dieser Zeit passierten 184 Fahrzeuge die Messstelle. Dort gilt Tempo 30. Insgesamt waren 14 Pkw zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein VW-Fahrer mit Tempo 68.

Ebenfalls eine Geschwindigkeitskontrolle gab es von 9 bis 13 Uhr in Sallenthin. Dort wurden 242 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt waren 17 Fahrer zu schnell unterwegs. Der schnellste Lkw fuhr mit 51 Stundenkilometern bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30. Der schnellste Pkw war mit Tempo 61 unterwegs.

Des Weiteren überprüfte die Polizei das Einhalten des Durchfahrtsverbots für Pkw und Lkw auf dem Verbindungsweg zwischen Sallenthin und Winterfeld. Während einer 90-minütigen Kontrolle konnten durch die Beamten 18 Verstöße geahndet werden.