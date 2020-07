Computer, Monitore und Modelleisenbahnteile wurden aus einem Gebäude in Gardelegen gestohlen.

Gardelegen (ca) l Bisher noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 7. und 16. Juli in ein ehemaliges Firmengebäude am Kiefernweg eingebrochen, teilte die Polizei am 17. Juli mit. Auf drei Etagen wurde jede Tür aufgebrochen, eingetreten oder eingeschlagen.

Gestohlen wurden unter anderem diverse Computer, Monitore, Werkzeug, eine Stereoanlage und Modelleisenbahnteile. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.