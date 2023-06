Die Ponyzuchtgemeinschaft Drömling lädt am 24. Juni zur Fohlenschau nach Kötze ein. Die besten Ponys können sich für das Championat in Prussendorf qualifizieren.

Fohlenschau in Klötze

Klötze - Schrilles Wiehern und flottes Hufgetrappel wird am Sonnabend, 24. Juni, wieder an der Salzwedeler Straße in Klötze, nahe Ortsausgang, erklingen, wenn die Ponyzuchtgemeinschaft Drömling und der Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt zur Fohlenschau einladen.