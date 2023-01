Sie zeigten auf der Gardelegener Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe den Hitlergruß, „Gesten des Urinierens“ und legten sich auf Gräber. Zwei Hessen mit Wohnsitz in Gardelegen wurden am Mittwoch, 25. Januar, im Amtsgericht Gardelegen verurteilt.

Gardelegen - Angesichts mancher Ausführungen der zwei Angeklagten fehlten Richter Axel Bormann am Mittwoch, 25. Januar, im Amtsgericht Gardelegen die Worte. Wobei einer der beiden eigentlich nichts aussagte, außer, dass er sich an nichts erinnern könne. Erst beim Vorlegen der Fotos dämmerte ihm, um was es ging.