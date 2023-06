Dass die Potzehner und Parleiber gemeinsam eine Menge auf die Beine stellen können, wurde am Wochenende deutlich.

Potzehne (ew) - Drei Tage lang wurde das Fest der Vereine – organisiert von den Mitgliedern der Feuerwehr, des Fördervereins des Freibades und vom Sportverein – mit zahlreichen neuen Ideen gefeiert.

Dazu zählte unter anderem die Auslobung des Pokals „Lahme Ente“, bei dem ein Geschicklichkeitsparcours so langsam wie möglich mit dem Fahrrad oder Moped absolviert werden musste. Zudem war eine Bubble-Soccer-Arena für die Kinder aufgebaut. Und auch Bogenschießen konnte bei den Letzlinger Heideschützen ausprobiert werden.

Frieda Lenz aus Lössewitz (rechts) und Falk Lindner aus Potzehne hatten auf einem alten Lanz Bulldog Platz genommen. Claudia Plock

Sehr gut besucht war das Oldtimer-Treffen, das im vergangenen Jahr Premiere feierte. Viele alte Autos, Traktoren, Wohnwagen und Zweiräder gab es zu bestaunen.

Dazu gab es aber auch Altbewährtes wie das Fußball-Dörfer-Turnier am Freitagabend mit sieben Mannschaften. Es gewann das Team „Entspannter Vollsuff“ mit Mitgliedern aus Jeseritz, Potzehne und Parleib. Die Beachparty am Sonnabendabend im Freibad sowie der Frühschoppen mit den Bismarker Blasmusikanten und das traditionelle Preiskegeln am Sonntagnachmittag zählten auch dazu.