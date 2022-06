Preisanstieg: Gebrauchte Häuser sind in Gardelegen gefragt

Der Immobilienmarkt in Gardelegen ist in Bewegung. Eine verstärkte Nachfrage - auch nach alten Häusern - hat zu einem Preisanstieg geführt.

Der Erwerb und Verkauf von Wohnimmobilien geht derzeit nicht nur im Altmarkkreis Salzwedel, sondern auch bundesweit fast so schnell über die Bühne wie der Einkauf in einem Supermarkt. Die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot.

Gardelegen - Eingesperrt in ihre kleine Stadtwohnung haben während des Corona-Lockdowns auch einige Städter erkannt, dass das Landleben so seine Vorteile hat. Freiheit und Weite der Altmark rufen, und so werden auch im Raum Gardelegen mehr Immobilien gekauft.