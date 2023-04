Am Pfingstmontag startet in Kalbe die Saison im Freibad. Der Förderverein plant dazu eine Eröffnungsfeier. Allerdings werden die Preise steigen. Wie viel ist künftig für eine Familienjahreskarte oder für eine Kindertageskarte zu zahlen?

Kalbe - Der Badespaß im Freibad Kalbe beginnt in diesem Jahr bereits im Mai, und zwar am 29. Mai. Das ist der Pfingstmontag und insofern ein Feiertag. Traditionsgemäß wird dann eine Eröffnungsfeier ausgerichtet. Auch in diesem Jahr ist eine solche geplant, informiert Mirko Wolff, Vorsitzender des Fördervereins des Freibads Kalbe, auf Anfrage. Nähere Details zu dieser Veranstaltung müssen aber noch mit dem Vorstand abgestimmt werden. Geplant sind zudem ein großer Arbeitseinsatz in der Woche vor dem Saisonauftakt, an dem sich jeder, der unterstützen möchte, einbringen kann. Auch dazu werden nähere Details noch bekannt gegeben.