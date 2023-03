Erstmals wurden in Letzlingen in der Kirche für alle (Kifa) gemeinsam Butterbrote gegessen und Geschichten gehört. Es ging auf eine Reise nach Jerusalem.

Premiere: Geschichtenabend mit Butterbrot in Letzlingen

Letzlingen - Die Premiere ist gelungen. Die Einladung zum ersten Geschichtenabend mit Butterbrot der Kifa (Kirche für alle) in Letzlingen kam an. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Eltern in den evangelischen Gemeinderaum gekommen.