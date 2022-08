Mein Lieblingsplatz Prinzessinnen im weißen Kittel im Jagdschloss Letzlingen

Dass sich in meinem Heimatdorf Letzlingen das letzte erhaltene Schloss der Hohen- zollern in Sachsen-Anhalt befindet, ist schon etwas Besonderes. Für mich allerdings birgt es vor allem Erinnerungen, in die ich immer wieder gern eintauche.