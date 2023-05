Quintett mit dem Heiligen Florian

Ein Jahrhundertereignis gab es am Wochenende in Lindstedt. Ein Glockenguss in der Dunkelheit im Feuerschein und eine Glockengeburt. Die Festtagsglocke, die größte des künftigen Fünfergeläutes der Lindstedter Kirche, wird dem Heiligen Florian gewidmet.