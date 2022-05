Rasenmähen – viel Lärm um nichts? Verwaltung setzt auf Gespräche

Dauerlärm nervt und kann krank machen. Doch was ist Dauerlärm? Die Volksstimme fragte in der Gardelegener Stadtverwaltung nach.

Gardelegen - Sonnenbaden am Wochenende im Garten, herrliche Ruhe, man hört nur Vogelzwitschern. Doch dann geht es los. Der Nachbar wirft seinen Rasenmäher an und bearbeitet damit gefühlt drei Hektar Wiese in seinem Garten. Der Krach hört nicht auf. Mehr noch, motiviert vom Geräusch muss nun auch noch der Nachbar von der anderen Seite seinen Rasentraktor aus der Garage holen, denn schließlich kann man ja nicht nachstehen, wenn der eine seinen Rasen schön hat. Ein paar Häuser weiter fängt ein Hund an zu kläffen. Irgendwo in der Nähe meint ein Hahn, mit einem anderen um die Wette krähen zu müssen. Aus mit der Ruhe. Faxen dicke, ein Anruf beim Ordnungsamt mit der Beschwerde über die Lärmbelästigung.