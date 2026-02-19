Ein bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt in der Hopfenstraße hat am Mittwochnachmittag in Gardelegen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Täter bedrohte einen Kassierer mit einem Messer und flüchtete – am Abend wurde er gestellt.

Gardelegen. - Ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz vor dem – umgangssprachlich „schwarzen“ – Netto-Markt an der Hopfenstraße in Gardelegen sorgte am Mittwochnachmittag für Aufsehen. Mehrere Einsatzwagen und zahlreiche Beamte waren vor Ort. Der Markt wurde weiträumig mit Flatterband abgesperrt, Kunden durften das Geschäft zeitweise nicht betreten.