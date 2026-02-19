weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Überfall auf Gardelegener Supermarkt: Raub im Netto-Markt: Täter ist gefasst

Ein bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt in der Hopfenstraße hat am Mittwochnachmittag in Gardelegen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Täter bedrohte einen Kassierer mit einem Messer und flüchtete – am Abend wurde er gestellt.

Von Elisa Schulz 19.02.2026, 10:08
Polizeieinsatz vor Netto Gardelegen
Polizeieinsatz vor Netto Gardelegen Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz vor dem – umgangssprachlich „schwarzen“ – Netto-Markt an der Hopfenstraße in Gardelegen sorgte am Mittwochnachmittag für Aufsehen. Mehrere Einsatzwagen und zahlreiche Beamte waren vor Ort. Der Markt wurde weiträumig mit Flatterband abgesperrt, Kunden durften das Geschäft zeitweise nicht betreten.