Gardelegen (ew) - Gegen drei Männer aus der Gruppe liegen auch noch weitere Anklagen vor. Dazu zählen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Waffenbesitz, Bedrohung, Diebstahl und Körperverletzung mit gefährlichen Werkzeugen.

Am ersten Verhandlungstag ging es erst einmal um die gemeinschaftliche Tat, bei der eine verhängnisvolle Gruppendynamik zum Tragen kam. Sie ereignete sich am 24. April 2021 in einem Gardelegener Ortsteil. Dort sollen die Fünf laut Anklage an der Wohnungstür einer jungen Frau geklingelt haben. Als diese nichts ahnend öffnete, fragten sie sie nach ihrem Freund, der das eigentliche Ziel war. Aber er war nicht da.

Dennoch drangen die Fünf in die Wohnung ein. Dort wurde die junge Frau mit sehr harschen und lauten Worten aufgefordert, Geld herauszurücken. Es soll auch zum Griff von einem der Angeklagten, St., an ihren Hals gekommen sein, was sich am Ende aber nicht bestätigte. Drei der Angeklagten, darunter die junge Frau, waren nicht mit in dem Zimmer. Und auch die Geschädigte, die als Zeugin aussagte, konnte sich nach über zwei Jahren nicht mehr erinnern, ob es nur eine Geste oder wirklich ein Zupacken war. „Er ist mir sehr nah gekommen“, wusste sie noch zu berichten.

Geschädigte öffnet arglos die Tür

Als die junge Frau kein Geld geben wollte, schnappte sich St., der so etwas wie der Anführer unter den Angeklagten war, einen Laptop, legte ihn aber nach Flehen der jungen Frau, dass sie diesen für die Arbeit bräuchte, wieder zurück. Letztendlich lehrte die junge Frau ihre Spardose, die mit 180 Euro gefüllt war. Damit gab sich St. zufrieden. Die Fünf zogen ab. Im Nachhinein stellte die Geschädigte fest, dass auch noch ein Paar Turnschuhe, eine Sonnenbrille, ihr Glätteisen und ihre Geldbörse verschwunden waren.

Die drei ersten Sachen, das ergab schlussendlich die Befragung der Angeklagten durch Richter Axel Bormann und Oberstaatsanwältin Verena Borstel, hatte die junge Frau mitgehen lassen. Und sie gab nicht nur zu, dass das „ziemlich dumm“ war, sondern auch: „Ich schäme mich auch dafür.“ Warum sie überhaupt mitgemacht habe, konnte sie nicht erklären. Sie wohnte damals mit drei der Angeklagten in Gardelegen zusammen, war mit St. in einer Beziehung. Und als es hieß, „wir machen jetzt dahin“, sei sie mit. Sie entschuldigte sich bei der Geschädigten im Gerichtssaal. Das Verfahren gegen sie, die noch nie straffällig geworden war, wurde am ersten Verhandlungstag gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt.

Drogenklau als Tathintergrund

Im Zuge der Befragung, bei der sich die Angeklagten eigentlich nicht oder nur über ihre Rechtsanwälte äußern wollten und dann doch aussagten, wurde der Hintergrund der Tat, der bis dahin etwas nebulös war, sichtbar.

Einer der Angeklagten, N., hatte eine Auseinandersetzung mit dem Freund der Geschädigten und wurde, wie er sagte, von ihm „abgezockt“. Das bedeutete, wie sich bei der Verhandlung herausstellte, dass dieser ihn vom Fahrrad schubste, Geld von ihm forderte und Drogen im Wert von 100 Euro aus dem Rucksack klaute. Die hatte dieser vom Mitangeklagten St. erhalten, aber noch nicht bezahlt. Deshalb wollte St., als sein Freund N. ihm von diesem Vorfall erzählte, sich wenigstens das Geld holen. Die Verhandlung gegen die vier verbliebenen Angeklagten wird fortgesetzt.