Eine Europa-Reise brachte ihn auf die Idee zur Selbständigkeit: Tino Fellenberg, Geschäftsführer von Mondschein Camper, baut und vermietet in Gardelegen kleine Reisemobile.

Reise bringt Idee zur Selbständigkeit: Camper-Ausbau in Gardelegen

Tino Fellenberg in seinem ersten ausgebauten Camper "Moppi". Mit diesem reisten er und seine Freundin Celia Thieme einige Monate durch Europa. Und dabei kam ihm die zündende Idee für seine Selbstständigkeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - „Ich war total unzufrieden in meinem Job“, erzählt Tino Fellenberg, der aus Solpke stammt, heute aber in Gardelegen wohnt und arbeitet. Und er habe sich mit dem Gedanken einer Selbstständigkeit schon lange beschäftigt. Doch die zündende Idee fehlte und so blieb er dem Metallbau erst einmal treu.