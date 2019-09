Der Gardelegener Reit- und Fahrverein konnte eine neue Reitausbilderin verpflichten: Barbara Schwach aus Mittenwalde (Brandenburg).

Gardelegen l Klein, zierlich und drahtig – so könnte man sie beschreiben, die neue Reitlehrerin und Trainerin des Gardelegener Reit- und Fahrvereines. Am Montagnachmittag gab sie mit der ersten Reitstunde quasi ihren Einstieg ins neue Arbeits- und Berufsfeld. Allerdings vorerst nur montags und dienstags, ab Januar wird sie aber an fünf Tagen in der Woche im Gardelegener Reitstadion Reitunterricht in der Theorie und Praxis und Training geben. Ein Glücksfall für den Verein, wie Vereinsvorsitzender Michael Hietel und Elisa Ilski betonten. Die 22-jährige Finanzwirtin ist neu im Vorstand und für die Sport- und Nachwuchsarbeit im Verein zuständig. Denn ohne den personellen Neuzugang hätte es schlecht um die Ausbildung gestanden. Die bisherigen Ausbilderinnen Claudia Heddicke und Elfi Anna Kliese stünden aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr für Ausbildung und Training zur Verfügung.

Ferienfreizeit in den Herbstferien

„Das hätten wir sonst nicht mehr anbieten können“, so Hietel. Dass das nicht passiert, sei Kontakten unter Reiterkollegen zu verdanken gewesen. Beim Gardelegener Turnier Mitte August konnte die neue Partnerschaft besiegelt werden. Barbara Schwach lebt derzeit noch in Mittenwalde in Brandenburg. Dort hat die gelernte Pferdewirtin vor 15 Jahren einen Verein gegründet. Die dortigen Anlagen wird sie aber aufgeben, da der Pachtvertrag nicht verlängert worden sei. Sie wird künftig ihr Arbeitsfeld in Gardelegen schrittweise ausdehnen. Ab Januar bietet sie Training an fünf Tagen der Woche (ganztags in Einzel- und Gruppenunterricht) an. Alle Altersklassen (ab acht Jahre) werden betreut. Für jüngere Interessenten werde weiterhin das Voltigiertraining unter der Regie von Grit Loleit angeboten. „Auch das werden wir ausbauen, aber erst zum Frühjahr hin“, kündigte Schwach an.

Eine Vereinsmitgliedschaft sei nicht erforderlich, aber dennoch von Vorteil, was unter anderem den Versicherungsschutz oder auch das gemeinsame soziale Engagement betreffe. Für die Herbstferien plant Barbara Schwach schon eine erste Pferdefreizeit für Jugendliche aus dem Gardelegener und Mittenwalder Verein. Auch das sei ausbaufähig, betonte Schwach. Die 58-Jährige arbeitet beruflich selbstständig. Unterstützt wird sie künftig auch von Alfred Kontzag, der als Lehrgangsbeauftragter vor allem in der Dressur Ansprechpartner sein wird.

Bilder Elisa Ilski ist neu im Vorstand des Reit- und Fahrvereines. Die 22-jährige Finanzwirtin, hier mit ihrer Hündin Coco, ist für Sport- und Nachwuchsarbeit ...



Im Gardelegener Reit- und Fahrverein stehen vier Schulpferde zur Verfügung: Lotte fürs Voltigieren sowie Shila, Nora und ganz neu Josie für den Reitunterricht. Die nächsten Veranstaltungen sind die traditionelle Herbstausfahrt zum Abschluss der grünen Saison und die Pferdeweihnacht.