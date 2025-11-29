Land will Coronahilfen zurück Reitverein in den Ruin gesteuert: Schulden in sechsstelliger Höhe
Einen Schuldenberg hinterlässt der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Gardelegen. Selbst Steuergelder in Form von Coronahilfen sind ohne Nachweis verschwunden. Das Land will das Geld zurück.
29.11.2025, 06:30
Gardelegen - Der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Gardelegen hat nicht nur das Vereinskonto bis auf 3,05 Euro leergeräumt, sondern sogar weit mehr als 100.000 Euro Schulden hinterlassen. Die aktuellen Zahlen, die der neue Vorstand im Zuge einer Insolvenzantragsstellung zusammengetragen hat, zeichnen ein erschütterndes Bild.