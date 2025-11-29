Einen Schuldenberg hinterlässt der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Gardelegen. Selbst Steuergelder in Form von Coronahilfen sind ohne Nachweis verschwunden. Das Land will das Geld zurück.

Viel öffentliches Geld floss in den Reit- und Fahrverein Gardelegen. Einen Verwendungsnachweis erbrachte der Ex-Vorsitzende, gegen den wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird, nicht.

Gardelegen - Der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Gardelegen hat nicht nur das Vereinskonto bis auf 3,05 Euro leergeräumt, sondern sogar weit mehr als 100.000 Euro Schulden hinterlassen. Die aktuellen Zahlen, die der neue Vorstand im Zuge einer Insolvenzantragsstellung zusammengetragen hat, zeichnen ein erschütterndes Bild.