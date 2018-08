Richtfest für altersgerechtes Wohnen an der Otto-Nuschke-Straße im Schlüsselkorb. Hier ein Prosit auf den Neubau, Tim Pfeiffer (von links) von einer Immobilien GmbH mit Sitz in Ivenrode, Holger Boese von der Flechtinger Pflegedienst GmbH, Detlef und Marc Pfeiffer von der Immobilienfirma sowie Zimmerer Uwe Hermann von einer Gardeleger Brunnenbau- und Zimmererfirma. Foto: Cornelia Ahlfeld

Dem Neubau eines altersgerechten Wohnquartieres im Gardeleger Schlüsselkorb wurde die Richtkrone aufgesetzt.

Gardelegen l „Zerschellt das Glas in des Hauses Grund, geweiht sei dieses Haus zur Stund“ – Zimmerer Uwe Hermann von einer Gardeleger Brunnenbau- und Zimmereifirma ließ nach dem traditionellen Richtspruch dann auch das Glas am Hausgrund zerschellen. Die Bauherren prosteten sich zu und freuten sich über den Baufortgang. Denn nach dem Baubeginn im April und der Grundsteinlegung im Mai konnte gestern nun Richtfest gefeiert werden für das neue altersgerechte Wohnquartier an der Otto-Nuschke-Straße im Wohngebiet Schlüsselkorb.

Terrasse und Hofgarten

Bauherr ist die Pfeiffer Immobilien GmbH mit Sitz in Ivenrode. Betreiber der altersgerechten Wohnanlage wird die Flechtinger Pflegedienst GmbH sein. „Mein Vater hat mit einem Freund schon ein ähnliches Projekt in Flechtingen realisiert“, erzählte Tim Pfeiffer. Die guten Erfahrungen seien Grundlage gewesen für ein zweites Objekt. „Mit etwas Glück sind wir auf dieses Grundstück hier gestoßen“, so Pfeiffer. Eigentümer war die Wohnungsgenossenschaft Gardelegen, die das 4500 Quadratmeter große Areal an die Immobilienfirma verkaufte. Das Grundstück liege ideal in der Nähe des Stadtzentrums, viele Versorgungseinrichtungen seien fußläufig erreichbar.

20 neue Arbeitsplätze

28 Einzel- und neun Doppelappartements entstehen in dem karreeähnlich angelegten ebenerdigen Neubau. Die neun Doppelappartements mit jeweils 50 Quadratmetern Wohnfläche mit Küche, Bad und Terrasse seien bereits vermietet. Die Bewohner könnten bei Bedarf Pflegeleistungen dazu buchen. Interessenten gebe es auch für die Einzelquartiere für Pflegebedürftige mit Bad, kleiner Küche und Terrasse, die zum Innenhof hin angeordnet sind. „Wir wollen keinen Heimcharakter. Das ist alles familiär. Man kann also abends gemütlich auf der Terrasse sitzen und ein Glas Wein trinken“, hob Holger Boese, Geschäftsführer der Pflegedienst GmbH, die Vorteile vor. Die Investitionskosten liegen bei drei Millionen Euro.

Bilder Die altersgerechte Wohnanlage wird karreeähnlich angeordnet sein. Von den Einzelzimmern gelangt man später über eine Terrasse in den Innenhof, der als...



Hier ein Blick in die künftigen Doppelappartements für Ehepaare. Foto: Cornelia Ahlfeld



Der Innenhof soll als Garten angelegt werden. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 vorgesehen. Verbunden mit dem Neubau sind 20 neue Arbeitsplätze im Pflegebereich. „Die Bewohner werden 24 Stunden rund um die Uhr versorgt“, betonte Boese. Auch dafür gebe es schon einige Bewerbungen.