Zweckentfremdete Nutzung der Papiertonne Rote Karte für Müllsünder im Altmarkkreis Salzwedel

Mit der deutschen Mülltrennung hat der eine oder andere ja immer mal wieder Probleme. Tatsächlich ist es in manchen Fällen vielleicht auch nicht ganz einfach, herauszufinden, was in welche Tonne gehört. Was Papier ist und was nicht, sollte aber eigentlich relativ klar sein – oder?