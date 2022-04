Rücktritt: Ortsbürgermeister in Jeetze legt Amt nieder

Rund drei Jahrzehnte lang war Wilfried Krüger (63) Bürgermeister beziehungsweise Ortsbürgermeister in Jeetze. Nun möchte er dieses Ehrenamt niederlegen. Am Montag, 25. Oktober, soll aus den Reihen des Ortschaftsrates sein Nachfolger gewählt werden.

Wilfried Krüger, hier am Jeetzer Gedenkstein, ist derzeit Ortsbürgermeister in Jeetze. Zum Monatsende möchte er dieses Amt niederlegen.

„Wahl des neuen Ortsbürgermeisters und dessen Stellvertreter“: So lautet der wichtigste Tagesordnungspunkt der Ortschaftsratssitzung in Jeetze am Montag, 25. Oktober. Auf Nachfrage bestätigte Wilfried Krüger, der derzeit als Ortsbürgermeister die Geschicke Jeetzes und des Ortsteils Siepe lenkt, dass er zum Ende dieses Monats von diesem Ehrenamt zurücktreten wird.