Der Saal im Unternehmenssitz der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Kalbe war ein beliebter Ort für Familien- und Vereinsfeiern. Doch damit ist Schluss. So lange Brandschutzauflagen des Altmarkkreises nicht erfüllt sind, darf dort nicht mehr gefeiert werden. Die Kosten dafür sind immens.

Saal in Kalbe: Brandschutzauflage verhindert das Feiern

Wo kann in Kalbe noch gefeiert werden?

Kalbe - Ein runder Geburtstag, eine größere Vereins- oder Familienfeier – die Kalbenser nutzten dafür gern den Saal der Raiffeisen-Warengenossenschaft an der Eugenie-Schildt-Straße. Veranstaltungen mit 30 bis 60 Teilnehmern wurden dort ausgerichtet. Auch der Verein für Leibesübungen (VfL) Kalbe feierte dort in der Vergangenheit seinen Sportlerball. Aber diese Möglichkeiten sind nun passé. Nach einer Brandsicherheitsschau des Altmarkkreises Salzwedel kann der Saal so nicht mehr genutzt werden.