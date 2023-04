In Kalbe brüten Saatkrähen im Stadtpark. Anwohner sind genervt und klagen über Lärm und Dreck. Doch die Tiere zu verjagen ist nur in Ausnahmefällen erlaubt - und birgt eine Gefahr.

Kalbe - Kalbes Stadträtin Melissa Schmidt hatte das Thema Krähen angesprochen und wollte wissen, ob sich hinsichtlich der jährlich auftretenden Plage Neues ergeben hätte. Immerhin hatten die Stadt Kalbe und 14 weitere Kommunen sich in ihrer Not bereits vor gut einem Jahr mit einer Petition über den Sprecher des Städtebundes an das Wirtschaftsministerium gewandt. Das sollte nach dem Willen der Kommunen eine Gesetzesänderung zu besseren Vergrämungsmöglichkeiten für die Tiere anstoßen. Was kam dabei heraus?