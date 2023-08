Mit seinem Roman „Schau hoch, ich lass mich fallen“ will der Schriftsteller Theodoros Iatridis den Leser zum Nachdenken provozieren.

Der Autor Theodoros Iatridis (38) mit seinem Roman in seinem Arbeitszimmer in Gardelegen.

Gardelegen - Irgendwo, vermutlich in den Werken von Aldois Huxley, habe er einmal gelesen, dass die intelligentesten Köpfe unserer Zeit mitunter Psychedelika konsumieren, um Antworten auf die schwierigen Fragen des Lebens zu finden.

Dieser Gedanke habe Theodoros Iatridis aus Gardelegen so sehr inspiriert, dass er sich in theoretische Recherchen über die Wirkungsweisen von Dopamin, Serotonin und anderen Drogen stürzte. „Dabei entstanden die Grundpfeiler des Romans: Philosophie, Rauscherlebnisse, Überheblichkeit und Sex“, kommentiert er im Gespräch mit der Volksstimme.

In seinem Buch „Schau hoch, ich lass mich fallen“ aus dem Jahr 2023 lebt die Hauptfigur, Deli Kalos, in einer Seniorenresidenz. Kalos ist ein berühmter Schriftsteller und dement. Ständig fragt er sich, was seine zwei Kinder, zu denen er keinen Kontakt mehr hat, wohl gerade treiben. Viele Jahre war Deli Kalos verheiratet. Doch seine Frau verlässt ihn irgendwann, denn sie erträgt die Eskapaden ihres Mannes nicht mehr. Fremdgehen und Drogen wurden mehr und mehr der Mittelpunkt im Leben des Schriftstellers.

Der Name des Protagonisten setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: „Deli“ ist türkisch und heißt übersetzt „verrückt“. „Kalos“ kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „gut“. Eine Verbindung zu Nationalitäten solle dadurch allerdings nicht gemacht werden, sagt er. Auch habe Theodoros Iatridis damit nicht seine eigenen griechischen Wurzeln verarbeiten wollen.

Wohl aber gibt es weitere autobiografische Elemente in seinem Werk „Schau hoch, ich lass mich fallen“. Geschrieben hat der 38-Jährige es nämlich von Ende 2019 bis Anfang 2022, als er selbst in einer Scheidung steckte und parallel sein Haus sanierte.

„Mir haben meine Kinder gefehlt, auch wenn ich sie häufig gesehen habe. Ich habe mich zu einem Selbstexperiment hinreißen lassen, damit ich weiß, worüber ich schreibe. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die es in dieser Geschichte zu einer Nebenfigur geschafft hat“, sagt Iatridis. In diesem Sinne habe er sich im Werk auch für eine klassische Dreiecksbeziehung entschieden.

Eigener Stand auf Leipziger Buchmesse

Nach seinem Debüt „Klein ist die Seele“ aus dem Jahr 2019 ist dies sein zweites großes Werk. Und damit hatte er es sogar im April dieses Jahres auf die Leipziger Buchmesse geschafft. „Das war sehr anstrengend. Ich war an allen vier Tagen von Anfang bis Ende am Stand“, kommentiert er. Trotzdem freue er sich darüber, dass er teilnehmen konnte. „Ich wollte mich den Menschen zeigen, um meinen Radius zu erweitern. Ob mir das geglückt ist, wird sich zeigen“, fügt er hinzu.

Theodors Iatridis kommt gebürtig aus Gifhorn, wo er auch aufgewachsen ist. Es habe den 38-Jährigen dann nach Gardelegen verschlagen, weil er ein Haus auf dem Land kaufen wollte. „Ein guter Freund wohnt in der Nähe und immer wenn ich ihn besucht habe, bin ich an der Altmark entlanggefahren und hab mich verliebt“, erinnert er sich.

Sein Werk will eine alltägliche Geschichte des Lebens erzählen. Und es will den Leser zum Nachdenken provozieren. Oder mit den Worten des Autors selbst: „Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte darüber erzählen, dass wir uns in unserem Glück oft selbst im Weg stehen.“