der Männergesangsverein Jeggeleben und der Männerchor 1848 Beetzendorf feierten ihren Sängerball.

Jeggeleben l Wenn eine Chorleiterin bei zwei Chören den Takt angibt, ist das schon einmal eine gute Basis für ein Miteinander. Seit mehr als zehn Jahren dirigiert die Beetzendorfer Kantorin Cornelia Jung nun schon den Männergesangsverein Jeggeleben und den Männerchor 1848 Beetzendorf. Und als es immer knapper mit den aktiven Sängern wurde, da blieb nur der Schritt zu gemeinsamen Auftritten.

Diese Entscheidung hat sich gelohnt, die Proben in Beetzendorf und Zierau haben sich ausgezahlt. Denn das kurzweilige Programm, das die Männer darboten, kam sehr gut an. Hermann Dietrich Lemme vom Jeggelebener Chor schrieb sogar Texte für die Lieder „Guten Abend wünschen wir“ und „Was die Welt morgen bringt“.

Und auch moderne Titel haben es den Sängern angetan. „Jetzt werden wir bockig“, sagte Torsten Siegert augenzwinkernd, als er den Song „Altes Fieber“ von der Band Die Toten Hosen ankündigte. Diesen habe Sänger Campino zu seinem 50. Geburtstag geschrieben. Da jetzt auch der jüngste Sänger des Beetzendorfer Chores 50 geworden sei, passe das Lied prima. Der Titel „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader war ebenfalls fürs Sängerfest-Programm ausgewählt.

Bilder Die Fleetmarker Jagdhornbläser erfreuten die Sängerball-Besucher mit ihrem Spiel.



„Vierspännig mit weißen Pferden“, die heimliche „Hymne von Feine Sache“, gab es als Zugabe. In diesen Titel klinkte sich auch Gerald „Schere“ Eggert aus Dähre instrumental mit ein, der mit seiner Band Team 4 (in dem an dem Abend auch Toralf Sack und Edith Basler mitwirkten) für gute Unterhaltung sorgte. „Das erlebt man nur noch selten, dass die Tanzfläche gleich voll ist, wenn wir anfangen zu spielen“, lobte er die Sänger und ihre Gäste. Da mache das Spielen noch mehr Freude.

Die Fleetmarker Jagdhornbläser steuerten ihre musikalische Melodien für einen gelungenen Abend bei. Sie sorgten nicht nur für die Begrüßung, sondern spielten nach dem Essen noch einmal auf.

Gefeiert wurde bei bester Stimmung bis in die Nacht.