18 Grad Luft- und 14 Grad Wassertemperatur: Mit einem beherzten Sprung ins kühle Nass eröffneten die Potzehner die Saison in ihrem Freibad.

Potzehne l Bis drei zählen, Luft anhalten und Platsch – den zahlreichen Zuschauern wurde schon beim Zugucken ganz kalt. Aber für zehn mutige Potzehner, darunter die Vorsitzende des Fördervereins Freibad Potzehne Claudia Plock und ihr Stellvertreter Nico Kapahnke sowie Ortsbürgermeister Harald Rolletschek, und Gäste wie Matthias Wagner aus Jerchel war es Ehrensache, mit einem beherzten Sprung ins Wasser die diesjährige Badesaison zu eröffnen. Zum größten Teil lustig verkleidet. Für die besten Kostüme erhielten in diesem Jahr Luzie Schwarzlose, Jonas Schulze und Jonas Wagner ein kleines Präsent.

Zuvor hatte die Fördervereinsvorsitzende die Gelegenheit genutzt, sich bei allen Helfern zu bedanken, die es auch in diesem Jahr wieder ermöglichten, das Freibad zu eröffnen, es im Vorfeld für die Saison während mehrerer Arbeitseinsätze vorzubereiten und weiter zu verschönern. So zeigt sich beispielsweise das Kinderbecken in neuem Gewand mit neuer Pflasterung und Sichtschutzwänden. „Die mobile Einsatztruppe der Jungrentner“, sagte Claudia Plock, hat in jeder freien Minute Bänke gestrichen. Das Gelände ist zudem nun ringsum mit Sträuchern bepflanzt. Auch dankte sie jedem, der ihr Spendenschwein füttert oder anderweitig den Förderverein finanziell unterstützt. Davon konnten wieder neue Bälle und Spiele wie Federball und ein Wasserballspiel erworben werden.

Der Ortsbürgermeister konnte sich den Dankesworten nur anschließen und vergaß auch die Stadt Gardelegen nicht, die am Freitag durch Norbert Bucklitsch vertreten war. Claudia Plock hatte auch noch einige Termine zu verkünden. So findet am 16. Juni wieder ein Familien-Flohmarkt statt, während vom 28. bis 30. Juni das Potzehner Vereinsfest gefeiert wird. Am 11. August steht wieder das Volleyball-Turnier auf dem Programm. Dann blieb ihr nur noch, allen eine tolle Saison mit vielen Badetagen zu wünschen und die Gäste zu einem kleinen Imbiss einzuladen.