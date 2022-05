Sanierung des Löschwasserteichs in Dolchau ganz oben auf der Wunschliste

In den zurückliegenden Jahren setzte der Vienauer Ortschaftsrat die Sanierung des Löschwasserteichs im Ortsteil Dolchau auf die Liste der gewünschten Investitionen. Bislang setzte die Stadt Kalbe diese Maßnahme aber noch nicht um. Auch für 2022 wünscht sich der Ortschaftsrat die Realisierung. Wird diese 2022 erfolgen?

Der VienauerOrtschaftsrat stellt die Sanierung des Dolchaue Löschwasserteichs an die erste Stelle seiner Liste für Investitionen im nächsten Jahr.

Dolchau - Ganz nach oben auf die Liste der Investitionswünsche für Vienau setzten die Ortschaftsratsmitglieder jetzt die Sanierung des Löschwasserteichs im Ortsteil Dolchau. Das Gewässer befindet sich am Ortsausgang in Richtung Kahrstedt. Bereits in diesem Jahr stand diese Maßnahme ganz oben auf der Liste, schaffte es jedoch nicht, im aktuellen Haushalt der Stadt Kalbe aufgenommen zu werden. Nun hofft der Ortschaftsrat auf das nächste Jahr.