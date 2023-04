Infolge der illegalen Nutzung des Wirtschaftsweges zwischen Engersen und Wiepke als Umleitungsstrecke während der Brückenbaumaßnahme in Wiepke sind massive Schäden der Fahrbahn vorzufinden. Die Stadt Kalbe will diese beheben lassen. Aber wer zahlt für die Reparatur?

Schäden an illegaler Umleitung

Engersen - Der Wirtschaftsweg zwischen Engersen und Wiepke galt während der Arbeiten an der B-71-Brücke in Wiepke als schnelle Verkehrsverbindung. Autofahrer wollten sich die gesamte Umleitungsstrecke über Kalbe sparen. Die Folge sind nun massive Schäden an der Fahrbahn. Aber wer beseitigt diese? Und vor allem: Wer bezahlt die Reparaturkosten?