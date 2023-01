Die Brücke bei Wiepke ist längst erneuert, noch nicht beseitigt sind hingegen die Schäden an Straßen und Nebenanlage auf der Umleitungsstrecke. Speziell in Kalbe sind an der Westpromenade beschädigte Borde und windschiefe Straßenlampen zu finden. Bleibt das so oder folgen Reparaturmaßnahmen? Und wer bezahlt diese?

Kalbe - Die Umleitung während der Zeit der Baumaßnahme an der Brücke in Wiepke sorgte für mehrere Monate in Kalbe für Unmut. Erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Altstadt, ein gesperrter Fußgängerweg und ein nervender Geräuschpegel wegen des Haltens und Anfahrens an der Ampel vor der Sekundarschule, Stau in der Schulstraße und sogar Behinderungen bei Feuerwehreinsätzen waren die Folge. Und sogar nun, da der Brückenbau längst abgeschlossen und die Umleitung passé ist, sorgen die Folgen noch für einen schalen Nachgeschmack.