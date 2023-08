Was kommt in der Altmark auf die Teller? Die Volksstimme besucht für die Sommerserie Mandy Schuhmacherin ihrer Küche.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Die Altmark kocht heißt in diesem Jahr die Sommerserie der Volkssimme. Reporter schauen den Altmärkern mal privat in die Töpfe. Diesmal stehen die in der Küche von Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Un dort beginnt an diesem Abend alles mit einem Duft. Es riecht eindeutig nach Knobi. Schon an der Haustür. Das wirft Fragen auf: Ist das Essen etwa schon fertig?