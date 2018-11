Es wird in der Jercheler Gaststätte Zur Tanne eine Rassekaninchenausstellung stattfinden. Archivfoto: Cornelia Ahlfeld

Eine Kaninchenschau findet am 3. und 4. November in Jerchel statt. Zu sehen sind 140 Tiere.

Jerchel l Am kommenden Wochenende, 3. und 4. November, findet im Saal der Jercheler Gaststätte Zur Tanne die diesjährige Schau der Kaninchenzüchter der Zuchtvereine aus Gardelegen und Klötze statt, teilte Matthias Schenk vom Gardeleger Kaninchenzuchtverein G 87 mit. Präsentiert werden etwa 140 Kaninchen in verschiedenen Rassen und Farbschlägen – vom Zwergkaninchen bis hin zum Riesenkaninchen.

Besucher können die Ausstellung am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr besichtigen. Offiziell eröffnet wird die Vereinsschau 2018 am Sonnabend um 13 Uhr. Erwartet werden dazu als Ehrengäste auch Landrat Michael Ziche und Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Zepig.

Die Mitglieder des Vereines stehen für Gespräche zur Verfügung. Interessenten können sich über das Hobby Kaninchenzucht informieren und sich Tipps zur Haltung, Fütterung und gesundheitlichen Fragen geben lassen. Es besteht zudem die Möglichkeit, Zuchttiere käuflich zu erwerben.

Ehrenpreise werden verteilt

Für die gastronomische Betreuung der Besucher und Aussteller wird der Wirt der Jercheler Tanne sorgen. Zu den Angeboten gehört auch in diesem Jahr wieder eine Tombola mit kleinen Preisen. Die besten Züchter werden wieder mit Pokalen geehrt.

Außerdem werden auch Ehrenpreise vergeben und der Gästemeister gekürt. Pokale gibt es zudem für den Vereinsmeister und für die beste Häsin und den besten Rammler. Die Siegerehrung findet am Sonntag ab 15 Uhr statt.