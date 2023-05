Zethlingen - „Goldglänzender Schmuck und scharfer Stahl“: So ist er überschrieben, der erste Tag der offenen Tür in der Zethlinger Langobardenwerkstatt in diesem Jahr. Das, was Holger Schwerin vom Freundeskreis da gerade aus einer gusseisernen Kelle fließen lässt, ist aber weder gülden noch stahlhart. Bei dem flüssigen Metall, das da in die vorgefertigte Form läuft, handelt es sich um Zinn. Und daraus macht Schwerin im Beisein neugieriger Zuschauer eine sogenannte Eberfibel.

