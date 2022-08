Schock vor dem Schulstart: Sanierung in Brunau lief anders als erwartet

Brunau - Digitale Schultafeln, Klassenräume in fröhlichen Farben – vieles in der für rund 1,6 Millionen Euro neu gestalteten Brunauer Grundschule kann sich wirklich schon sehen lassen. Trotzdem war der Blick ins Innere zu Wochenbeginn ein kleiner Schock. Dass hier in Kürze der Unterricht beginnen wird, kaum vorstellbar.