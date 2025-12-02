Vorfall in Mieste Schockmoment: Aus der Krippe weggelaufen
Ein drei Jahre alter Junge konnte während der Mittagschlafzeit unbemerkt das Miester Storchennest verlassen. Die Stadt Gardelegen veranlasste daraufhin nicht nur bauliche Änderungen beim Schließsystem.
02.12.2025, 17:41
Gardelegen/Mieste. - Da mag vermutlich niemand so wirklich tief darüber nachdenken wollen, was alles hätte passieren können. Zum Glück ist es beim „hätte können“ geblieben im Fall eines dreijährigen Jungen, der aus der Miester Krippe Storchennest verschwunden war.