Vorfall in Mieste Schockmoment: Aus der Krippe weggelaufen

Ein drei Jahre alter Junge konnte während der Mittagschlafzeit unbemerkt das Miester Storchennest verlassen. Die Stadt Gardelegen veranlasste daraufhin nicht nur bauliche Änderungen beim Schließsystem.

Von Cornelia Ahlfeld 02.12.2025, 17:41
Ein kleiner Junge vor einer geschlossenen Tür. Die sollte ein Kind auch nicht so ohne weiteres öffnen können, so geschehen allerdings in der Miester Krippe Storchennest. Dort konnte sich ein Dreijähriger – unbemerkt vom Krippenpersonal – auf den Heimweg machen.
Gardelegen/Mieste. - Da mag vermutlich niemand so wirklich tief darüber nachdenken wollen, was alles hätte passieren können. Zum Glück ist es beim „hätte können“ geblieben im Fall eines dreijährigen Jungen, der aus der Miester Krippe Storchennest verschwunden war.