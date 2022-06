Schottenspiele in Kalbes Ortsteil Engersen

Engersen (ew) - Baumstämme und Säcke flogen durch die Luft, Bierkisten wurden zu hohen Stapeln, Pick-ups bewegten sich durch Muskelkraft, Ein-Liter-Biergläser zerrten an den Armmuskeln nd rohe Eier flogen durch die Luft – am Pfingstsonntag waren endlich wieder die Schotten in Engersen zu Gast.