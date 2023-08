Ein Schüler wäre beinahe von einem Auto erfasst worden. Dieser Vorfall hat sich am Montagmorgen auf dem Busbahnhof in Kalbe, der derzeit auch als Umleitungsstrecke dient, ereignet. Behörden prüfen nun, wie die Verkehrssituation vor Ort entschärft werden kann.

Die Beschilderung zur Umleitung auf dem Busbahnhof in Kalbe irritiert. Fahrzeugteilnehmer nehmen die Beschilderung so wahr, dass sie über die Spur der Bushaltestelle fahren. Korrekt wäre aber, noch weiter gerade aus und an der später folgenden Kurve abzubiegen.

Kalbe - Beinahe wäre am Montagmorgen ein schlimmer Unfall passiert. Alles ging gut aus, hätte aber böse enden können. Eine Mutter beobachtete die bedrohliche Szene auf dem Busbahnhof in Kalbe. Ein Schüler wäre dort beinahe von einem Pkw erfasst worden. Augenscheinlich wollte der Fahrzeugführer noch schnell einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Und das im Bereich der Bushaltestellen.

Momentan dient der Busbahnhof am Ortsausgang Kalbes in Richtung Altmersleben auch als Umleitung. Im Zuge der Baumaßnahme auf der Kreuzung Alte Bahnhofstraße/Eugenie-Schildt-Straße wird der Verkehr aus und in Richtung Altmersleben über diesen Bahnhof geschickt. Und das seit knapp drei Wochen. Bisher verlief dort der Verkehrsfluss unproblematisch. Doch mit Ende der Sommerferien, seit Donnerstag vergangener Woche, ist dort auch wieder der Schulbusverkehr am Start. Und das verschärft die Situation vor Ort. Schüler warten auf den Bus und gleichzeitig rollt der Umleitungsverkehr über das Gelände.

Die heikle Situation am gestrigen Morgen beobachtete eine Mutter vor Ort. Kurz danach schilderte sie diese einem eintreffenden Busfahrer der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH (PVGS). Und dieser meldete diesen Vorfall daraufhin direkt an das Büro der PVGS.

Der Pkw nahm die richtige Spur. Der Lkw fuhr über die Spur der Bushaltestelle . Wenn beide Fahrzeuge auf die Fahrbahn treffen, besteht die Gefahr eines Zusammenpralls. Foto: Doreen Schulze

„Es handelt sich um ein Fehlverhalten eines Autofahrers“, äußert Ronald Lehnecke, Geschäftsführer der PVGS, auf Volksstimme-Anfrage. Und fügt hinzu: „Man fährt doch vernünftig, wenn dort Kinder stehen, und riskiert nicht Leben und Gesundheit anderer.“ Den Vorfall meldete die PVGS daraufhin dem Ordnungsamt der Stadt Kalbe.

Vertreter der Stadtverwaltung machten sich ein Bild vor Ort. „Die Beschilderung kann missverstanden werden“, so der Eindruck von Manuela Dietrich-Beckers, stellvertretende Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Kalbe. Diese besagt, dass Verkehrsteilnehmer links abbiegen sollen, um der Umleitung zu folgen. Allerdings geht es auf gleicher Höhe links in die Spur einer Bushaltestelle. „Das weiß man doch aber als Verkehrsteilnehmer, dass man nicht durch eine Bushaltestelle fährt“, argumentiert Lehnecke im Volksstimme-Gespräch. Beim Vor-Ort-Termin der Stadtverwaltung wurde aber deutlich, dass tatsächlich alle in dieser Zeit dort vorbeikommenden Fahrzeuge direkt an der Bushaltestelle vorbei fuhren. Niemand fuhr einige Meter weiter geradeaus, um dann links abzubiegen, wie es die Umleitung eigentlich vorsieht. „Wir müssen prüfen, ob wir das Verkehrsschild etwas versetzen können. Dann ist es eindeutiger“, so Dietrich-Beckers.

Die Umleitung ist eine Umleitung des Altmarkkreises Salzwedel. Wie die Pressestelle des Kreises mitteilt, wird es zeitnah diesbezüglich einen Termin vor Ort geben, an dem neben Vertretern des Landkreises auch Vertreter der Stadt und der Polizei teilnehmen.

Dies bestätigt auch Polizeihauptkommissar Andy Winkler vom Bereich für Verkehrsorganisation. Wie er auf Anfrage mitteilt, gab es Montagmorgen keinen Polizeieinsatz auf dem Busbahnhof Kalbe. „Wir nehmen den Vorfall aber ernst und werden uns vor Ort ein Bild machen.“ Am selben Morgen war er mit Vertretern des Landkreises bereits in Kalbe, allerdings ging es da um einen anderen Sachverhalt. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt leider noch keine Kenntnis von dem Vorfall, sonst hätten wir uns das sicher gleich mitangesehen“, so Winkler.