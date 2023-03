33 Jahre lang hat Maik Bock Absätze erneuert, Stiefel geweitet, Lieblingsschuhe, die eine Reparatur bedurften, wieder wie neu gemacht. Doch damit ist Schluss. Zum 1. April löst er sein Geschäft auf. Was sind die Gründe?

Schuhmacher in Kalbe: Der Letzte seiner Zunft hört auf

Kalbe - Er ist einer der Letzten seiner Zunft. Zu DDR-Zeiten gab es in Kalbe acht selbstständige Schuhmachermeister. „Und sie konnten alle von diesem Handwerk leben“, berichtet Maik Bock. Mittlerweile ist der 53-Jährige der einzige Schuhmacher in der Stadt und in der Region.