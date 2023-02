Der Verhandlungstermin wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung im Amtsgericht Gardelegen wurde am Dienstag, 7. Februar, aufgehoben. Die Schuldfähigkeit des Angeklagten konnte nicht geklärt werden. Warum?

Schuldfrage ungewiss: Kritik an der Polizeiarbeit

Gardelegen (ew) - Ist er schuldfähig oder nicht? Das ist die Frage, die gestern im Gardelegener Amtsgericht nicht beantwortet werden konnte. Die Anklage lautete auf vorsätzliche Körperverletzung und Nötigung. Zur Aufklärung der Tat konnte der Angeklagte allerdings nichts konkretes beitragen. „Ich erinnere mich an gar nichts.“ Er räumte aber alle Vorwürfe ein, „weil ich weiß, dass ich alkoholisiert immer schlecht drauf bin“. Am Ende entschuldigte er sich auch beim dem Geschädigten. Was wurde ihm vorgeworfen?