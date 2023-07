Zufrieden begutachten die Platal-Konstrukteurinnen Linda Storm und Ute Lange (von links) den Fortschritt der Arbeiten. Die Module, die aufgereiht in der großen Werkhalle in Kakerbeck stehen, erhalten derzeit Fenster und werden innen ausgebaut.

Gardelegen/Kakerbeck - Ab dem kommenden Schuljahr werden einige Klassen an Gardelegens Sekundarschule in Containern unterrichtet. Was erstmal nicht so toll klingt, wird ein hochwertiges, nachhaltiges Bauwerk – und das entsteht auch noch in einem altmärkischen Unternehmen. Die Volksstimme durfte schon einmal in die Klassenräume schauen.