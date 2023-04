Modernes Kleidungsstück oder Zeichen von Respektlosigkeit? Eine Schule in Nordrhein-Westfalen hat Jogginghosen verboten. Welche Regeln gibt es in Gardelegen für Schüler?

In Jogginghosen zur Schule? In Wermelskirchen wurden Schüler deshalb nach Hause geschickt. Eine Diskussion darüber, ob dies zulässig ist, entbrannte. In Gardelegen versuchen die Schulen, mit Argumenten statt Verboten zu agieren.

Gardelegen - „Jogginghosen sind das Zeichen einer Niederlage. Man hat die Kontrolle über sein Leben verloren, und dann geht man eben in Jogginghosen auf die Straße“, sagte einst Mode-Designer Karl Lagerfeld, um nur wenige Jahre später selbst Models in dieser Kleidung auf den Laufsteg zu schicken. An der Jogginghose scheiden sich die Geister – aktuell an einer Schule in Nordrhein-Westfalen, die Schüler, die sie im Unterricht trugen, nach Hause schickte. Wie stehen die Gardelegener Schulleiter dazu: Ist die Jogginghose ein modischer Fauxpas, Zeichen von Respektlosigkeit oder ein bequemes Kleidungsstück, in dem sich gut denken lässt?