Die Theatergruppe des Gardelegener Gymnasiums zeigt am Montag und Dienstag Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ im Schützenhaus. Und es gibt noch Restkarten.

Theater in Gardelegen

Gardelegen - Mit Shakespeares „Viel Lärm um nichts“, nah dran am Original, aber mit zeitgemäßer musikalischer Untermalung, bringen Schüler des Gymnasiums Gardelegen auch in diesem Jahr wieder Kultur in die Stadt.

Am Montag, 3. Juli, (ausverkauft) und Dienstag, 4. Juli, führt die Theatergruppe das Stück ab 18.30 Uhr im Schützenhaus auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Die kostenlosen Karten sind noch erhältlich im Sekretariat der Schule, im Schützenhaus und der Buchhandlung Albrecht. Die Schüler freuen sich nach dem Stück über Spenden für die Klassenkasse.