Die Beschilderung zur Umleitung auf dem Busbahnhof in Kalbe irritiert. Fahrzeugteilnehmer nehmen die Beschilderung so wahr, dass sie über die Spur der Bushaltestelle fahren. Korrekt wäre aber, noch weiter gerade aus und an der später folgenden Kurve abzubiegen.

Foto: Doreen Schulze