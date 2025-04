Weil er einen Mann, der zuvor Autos gerammt und Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte, mit einem Schuss schwer verletzt hatte, stand ein Polizist aus Gardelegen vor Gericht.

Gardelegen/Hemstedt. - Den 21. Oktober 2020 werden viele Betroffene wohl nie vergessen. Ein damals 43-Jähriger hatte auf der Fahrt durch die Einheitsgemeinde Gardelegen in mehreren Orten Autos gerammt, mit einer Metallkette auf einen Wagen eingeschlagen und Familien, Frauen, Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Am 10. April 2025 nun saß einer jener Polizisten auf der Anklagebank, die den Mann damals auf einem Acker nahe Hemstedt gestoppt hatten, denn bei der Festnahme hatte sich ein Schuss aus der Dienstwaffe gelöst und den 43-Jährigen getroffen.