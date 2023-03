Packebusch (vs) - Die Sommerferien nutzen, um schwimmen zu lernen – für Mädchen und Jungen ist dies in diesem Jahr auf dem Gelände des ehemaligen Naherholungszentrums (NEZ) in Packebusch möglich. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Packebusch, bietet einen Seepferdchen-Kurs an. Bereits im vergangenen Jahr fand ein solcher Kurs dort statt.

