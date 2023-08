Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Packebusch (vs) - Nachdem der Seepferdchen-Kurs der Packebuscher Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Juli dieses Jahres eine große Nachfrage erfuhr, bietet Karsten Mertens, Leiter der Packebuscher DLRG-Ortsgruppe, an zwei Wochenenden weitere Kurse an. Vom 16. und 17. September sowie vom 23. bis 24. September werden Mädchen und Jungen jeweils von 10 bis 18 Uhr im See auf dem Gelände des ehemaligen Naherholungszentrums Packebusch ans Schwimmen herangeführt. Mit vorheriger Absprache können Teilnehmer am See zelten.