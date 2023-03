Der Schulleiter der Sekundarschule Kalbe wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand wechseln. Wie es aus dem Landesschulamt heißt, ist die Neubesetzung dieser Personalie für den 1. Februar 2024 vorgesehen. Was bedeutet dies für die angespannte Personalsituation in der Schule?

Demnächst steht ein Wechsel an der Spitze der Schulleitung an. Wie es heißt, soll die Nachfolge aus dem eigenen Haus kommen.

Kalbe - In der Sekundarschule Kalbe steht ein Wechsel an der Spitze der Schulleitung an. Schulleiter Ulf Gahrns wird sich in den Ruhestand verabschieden. Wer wird seine Nachfolge antreten? Und was bedeutet dies für die Schüler? Schließlich herrscht bereits akuter Lehrermangel in der Einrichtung.