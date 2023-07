Am Neustädter See in Magdeburg hat das Unternehmen Convivo kurz vor der Insolvenz einen Senioren-Wohnpark (Foto) errichtet. Auch in Gardelegen wollte das Unternehmen bauen. Vom Kauf des Geländes an der Remonte hat es zumindest noch keinen Rückzieher angemeldet.

Foto: Stefan Harter