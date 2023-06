„Wie kommt ein Affe in die Kirche?“ Diese Frage stellte sich so mancher nach dem besonderen Fund bei den Sanierungsarbeiten in der Gardelegener Marienkirche im vergangenen August. Nun gibt es Erklärungsversuche.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Im August vergangenes Jahres waren die Sanierungsarbeiten in der Gardelegener Marienkirche soweit fortgeschritten, dass neben den ersten Arbeiten an der Decke auch schon am Fußboden gearbeitet wurde. Und dazu gehörte unter anderem das Entfernen der Podeste, auf den die alten Kirchenbänke standen. Unter diesen war zwar nur Sand. In diesem aber wurden doch so einige spätmittelalterliche und neuzeitliche Funde entdeckt.