In der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen beantwortet sie Fragen von Schülern. Manche ihrer Erinnerungen ist nur schwer zu ertragen.

Sie hat Auschwitz überlebt: Batsheva Dagan zu Gast in Gardelegen

Batsheva Dagan ist 98 Jahre alt und hat den Holocoust und Auschwitz überlebt. In Gardelegen spricht sie in der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe mit Jugendlichen. Hier erzählt sie Josuel Rakow über Freundschaften im Konzentrationslager.

Gardelegen - Längere Wege kann sie nur noch im Rollstuhl schaffen. Immerhin ist sie schon fast 100 Jahre alt. Vor wenigen Tagen ist Batsheva Dagan aus Israel nach Deutschland gekommen. Auch in Gardelegen will sie mit Jugendlichen sprechen. Ganz sicher ist das anstrengend. „Aber sie will das selbst“, versichert Cornelia Habisch, stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung, die sie dabei begleitet.