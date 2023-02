Zwei junge Menschen hätten tot sein können. Am Amtsgericht Gardelegen wurde deshalb ein 20-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Was war geschehen?

Sie hätten tot sein können: Urteil nach Messerangriff am Miester Kinosaal und weiterer Tat

Gardelegen - Er kam in Handschellen. In Handschellen verließ er den Gerichtssaal auch wieder: Ein 20-Jähriger wurde am Freitag im Gardelegener Amtsgericht zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem muss er eine Drogentherapie machen. Das Urteil hätte auch härter ausfallen können, wenn nur Winzigkeiten anders gewesen wären.