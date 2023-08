Verkehrssicherheit Sind in Gardelegen Autofahrer aggressiver als Radler?

Unter anderem mit der Verkehrssituation in Gardelegen befasste sich eine Umfrage der Stadt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Stendal-Magdeburg und der Polizei, an der mehr als 500 Einwohner sich beteiligten. Wie bewegen sich die Gardelegener und wo gibt es Probleme?